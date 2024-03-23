Токаев в разговоре с Путиным подтвердил солидарность в борьбе с терроризмом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с российским лидером Владимиром Путиным выразил солидарность в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

«В ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Президент РФ поблагодарил коллегу за слова поддержи, а также за солидарность в данном вопросе.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru публиковал полное обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе».