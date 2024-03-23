Токаев в разговоре с Путиным подтвердил солидарность в борьбе с терроризмом

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 12 0

Он также выразил соболезнования в связи с трагедией.

Токаев в разговоре с Путиным подтвердил солидарность в борьбе с терроризмом

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с российским лидером Владимиром Путиным выразил солидарность в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

«В ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования президенту Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Президент РФ поблагодарил коллегу за слова поддержи, а также за солидарность в данном вопросе.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru публиковал полное обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
23 мар
Участники ВФМ запустили акцию в знак солидарности после теракта в «Крокусе»
23 мар
Бастрыкин поручил наградить обезвредившего террориста в «Крокусе» мужчину
23 мар
Число пострадавших после теракта в «Крокусе» достигло 140
23 мар
Рэпер T-Killah сдал кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»
23 мар
«Пусть они его достанут»: девушка расплакалась у стихийного мемориала у «Крокуса»
23 мар
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в «Крокусе»
23 мар
Предварительно установлены личности 50 погибших при теракте в «Крокусе»
23 мар
«Враги хотели этого»: Кустурица прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле»
23 мар
Ряд банков готов списать долги пострадавших при теракте в «Крокусе»
23 мар
Мишустин обратился к семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

20:22
Участники ВФМ запустили акцию в знак солидарности после теракта в «Крокусе»
20:19
Токаев в разговоре с Путиным подтвердил солидарность в борьбе с терроризмом
20:06
Бастрыкин поручил наградить обезвредившего террориста в «Крокусе» мужчину
19:54
Число пострадавших после теракта в «Крокусе» достигло 140
19:52
Рэпер T-Killah сдал кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»
19:36
«Пусть они его достанут»: девушка расплакалась у стихийного мемориала у «Крокуса»

Сейчас читают

«Уносили ноги»: выжившая в теракте дочь космонавта Рюмина раскрыла, что помогло ей спастись
Обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»: прямая трансляция
«Приехали как волонтеры»: добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок