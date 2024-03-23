Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в «Крокусе»
При этом продолжается разбор завалов.
Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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Огнеборцы ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в МЧС России.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в «Крокусе», — говорится в Telegram-канале ведомства.
До этого они тушили очаги горения на кровле и в здании. При этом продолжается разбор завалов.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.
Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».
Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.
Ранее 5-tv.ru писал, что предварительно установлены личности 50 погибших при теракте в «Крокусе».
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