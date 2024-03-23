Предварительно установлены личности 50 погибших при теракте в «Крокусе»

По предварительным данным, установлены личности уже более 50 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Основная часть поисковой операции должна завершиться 24 марта, добавил он.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидец описала первые действия террористов в «Крокусе».