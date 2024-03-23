Воробьев сообщил об окончании спасательной операции в «Крокус Сити Холле»
За сутки из-под завалов специалисты достали 133 тела.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Спасательная операция в «Крокус Сити Холле» завершена, однако поисковая еще продолжается. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками», — написал глава региона в Telegram-канале.
Ночью специалисты приступят к созданию проема с западной стороны «Крокуса» — это позволит облегчить доступ к концертному залу. Вопрос с машинами, которые остались на парковке, решат после окончания поисковой операции.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.
Ранее 5-tv.ru писал, что школьник спас более 100 человек при теракте в «Крокус Сити Холле».
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