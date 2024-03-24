Профессионалы или дилетанты? Какие выводы можно сделать о террористах по видео из «Крокуса»
Они не жалели ни женщин, ни детей.
Фото, видео: 5-tv.ru
После теракта в «Крокусе» по всей стране усилили меры безопасности на транспорте и в местах массового скопления людей. В режим повышенной готовности приведены службы на вокзалах и ж/д станциях, а также в аэропортах.
Проводится тщательный досмотр, пассажиров просят приезжать заранее. В связи с трагедией авиакомпании разрешили пассажирам обменять или вернуть билеты на рейсы.
Кроме того, на ближайшие дни отменены все массовые, развлекательные и спортивные мероприятия. В Москве перенесен футбольный матч Россия — Парагвай, который должен был состояться в понедельник, 25 марта.
На логичный вопрос, куда же смотрела охрана «Крокус Сити Холла», как пропустила вооруженных людей внутрь, ответ нашелся на записях камер видеонаблюдения. Нападавшие начали стрелять еще на входе в здание и охранники оказались под смертоносным огнем одними из первых.
Террористы действовали как подготовленные и умеющие обращаться с оружием люди. Какие еще выводы можно сделать по страшным кадрам из концертного зала, расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.
Террористы еще в фойе, но выстрелы уже доносятся до нескольких тысяч людей в концертном зале. Люди ринулись к выходам и с партера, и с балкона.
В основном, к сцене — слева за ней был выход. Даже в этой обстановке пытались сохранить хладнокровие, понимали — паника только усугубит ситуацию.
Через пару секунд террористы врываются в зал. Некоторые зрители, пытаясь спастись, падают на пол, прячутся за креслами.
Расстреляв всех, кто попадался на пути, в упор, нападавшие обливают кресла горючей жидкостью и поджигают. Людям моментально стало нечем дышать.
Михаил со своей девушкой были на втором этаже. Спрятались в туалете, и затем буквально на ощупь смогли выбраться из здания в котором еще была слышна стрельба.
Вывели за собой с десяток людей. Заполненный зал на шесть тысяч мест был конечной целью террористов.
Маршрут они знали — и не торопились… Ворвавшись в здание, они спокойно ходили и хладнокровно расстреливали людей — всех, кого видели.
Даже добивали: вот они в фойе, только что вошли — трое с автоматами, один без оружия, все в камуфляже, с боевой разгрузкой, рюкзаками. Без масок — лица не прячут, идут спокойно, не нервничают.
Одиночные выстрелы из «Сайги», очередь из автомата Калашникова. Начинается паника, все бегут, прячутся за колоннами, эскалаторами, диванами, выбивают стекла, чтобы выбраться наружу.
В сам концертный зал они зашли сразу с трех входов, перекрыв людям возможность бежать — не жалели ни женщин, ни детей. Хладнокровно и быстро меняли опустошенные магазины.
И напоследок подожгли оставшихся в живых. Причем не беспорядочно, а именно места у эвакуационных выходов.
Те, кто все-таки смог покинуть концертный зал, побежали прятаться от террористов — кто к выходу, кто на минус первый этаж по служебной лестнице.
Запирались в подсобках, туалетах, но дым добрался и до подвала. Люди оказались в ловушке, не могли выбраться, найти выход — выламывали двери.
К этому времени нападавшие уже покинули здание. Кстати, на той же машине, что и приехали.
Белый Renault с темной крышей, на тульских номерах. Вот она — на первых кадры теракта, террористы выскакивают из авто и сразу открывают огонь.
На теракт у них ушло около 20 минут. В 19:53 подъезжают к комплексу, сразу побежали к центральному входу, где все и началось.
Через десять минут нападавшие были уже в партере площадки. Прямо после второго звонка — еще через десять минут уехали.
А эти кадры за полчаса до начала концерта прислал погибший в «Крокусе» Александр Баклемышев своему сыну. Александр давно мечтал попасть на этот концерт, специально приехал для этого из Челябинска, взял билеты и пошел на шоу.
После нападения даже те, кто были на соседних креслах, не могли найти друг друга. На этот концерт приезжали со всех регионов.
Вот молодая семья из Кирова: отмечали юбилей супруга, погибли… А это уже мужчина в соцсетях просит помощи — найти жену и ее подругу.
Десятки людей оказались в огненном плену. Пожар разгорается все сильнее, огнем объята не только крыша, но все здание практически, видно, как рушится кровля.
В целях безопасности отодвигают всех людей от здания. Сбить пламя удалось только к утру, и то отдельные очаги тлели до вечера.
Один из зрителей спас десятки человек, накинулся на боевика, и отобрал у него эту «Сайгу». Перед тем, как уйти, террористы побросали разгрузки.
Вот — перевязанные изолентой спарки магазинов с патронами для той же «Сайги» и автомата Калашникова. У каждого из нападавших с собой было по семь-восемь рожков.
В некоторых видны неотстрелянные патроны — тут же куча гильз. Потом уже станет ясно, откуда это у них все, почему они так слаженно сработали, и кто их координировал.
«Крокус Сити Холл» — это один из самых крупных концертных залов в столице. Он расположен в большом торгово-развлекательном центре «Крокус-Сити», где есть, помимо холла, еще несколько зданий, объединенных одной крышей.
Комплекс расположен на стыке Москвы и Московской области, за МКАД, возле станции метро «Мякинино». По соседству — здания правительства Московской области.
«Крокус Сити Холл» был открыт в 2009 году. В здании семь этажей, в том числе подземный, между этажами посетители могли перемещаться по широким лестницам и эскалаторам.
Общая площадь — более 38 тысяч квадратных метров. Концертный зал строили по последнему слову техники, со специальной акустикой.
Кресла расположены в несколько уровней с возможностью трансформирования пространства, так что он мог вмещать от двух до девяти тысяч зрителей. При стандартной рассадке, в среднем, шесть тысяч зрителей.
Сколько точно пришло на концерт в пятницу, пока не установлено, но зал был практически полон. На данный момент установлены имена 50 погибших, а также есть уточненные данные по тем людям, что были доставлены в больницы с различными травмами.
В списке, опубликованном на сайте Минздрава Московской области, 107 фамилий, один мужчина указан как неизвестный. Значит, при нем не было документов и он без сознания.
Бригады скорой развозили пострадавших в ближайшие больницы по обе стороны МКАД, где каждому тут же оказывали помощь. Сразу же ситуацию под личный контроль взяли вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минздрава Михаил Мурашко.
Они еще ночью посетили больницу в Химках — ближайшую к месту трагедии. После еще несколько медучреждений — и везде отметили высокий профессионализм врачей, благодаря этому многие пациенты уже идут на поправку.
«Сейчас мы находимся в центре хирургии Пирогова, куда были переведены пациенты из московских и областных больниц. Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медпомощь. Еще раз хочу подчеркнуть: медикаментов, крови, перевязочных материалов достаточно. Но мы благодарны всем жителям России, которые откликнулись на ту ситуацию, которая произошла. Сегодня пришли в центры переливания крови, сдают кровь и солидаризируются с той трагедией, которая сегодня произошла», — сказала Голикова.
«Отработали все бригады скорой помощи. Их профессиональная работа позволила фактически обеспечить пациентам с крайне тяжелым состоянием доставку в медорганизации. И своевременно начать реанимационные и хирургические мероприятия. Ситуация многих улучшается. Вот буквально недавно одного пациента выписали», — добавил Мурашко.
В непосредственной близости от подвергшегося нападению «Крокус Сити Холла» заработал центр помощи. Обратившись туда лично, или позвонив по телефону горячей линии 8-800-550-50-30, можно получить все имеющуюся информацию по погибшим и пострадавшим.
Раненых развозили по больницам и столицы, и Подмосковья. В центре работают представители правительств Москвы и Московской области.
Они смогут оказать необходимую помощь и ответят на вопросы. Также работает горячая линия МЧС, где могут оказать психологическую помощь всем, кто не может самостоятельно справиться с переживаниями или горем из-за случившегося — номер вы видите на экране.
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