Жители Петербурга почтили память погибших при теракте в «Крокусе»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Александр Беглов опубликовал видео с акции.

Фото, видео: Telegram / Александр Беглов / a_beglov; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Молодые люди из петербургской общественной организации «Волонтерская рота» выразили поддержку всем, кого затронул теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Сегодня с самого утра молодые люди присылали на мою страницу вопросы, как они могут выразить свое отношение к произошедшему. Волонтерам очень хотелось, чтобы их поддержку смогли увидеть те, кому она сегодня так нужна. Пообещал опубликовать видео их акции», — написал он.

Несколько десятков волонтеров вышли на Дворцовую площадь с лампадками в руках, когда стемнело. Они выстроились в ряды и подняли вверх руки, написав огоньками «Петербург скорбит».

В публикации под видеороликом Беглов поблагодарил молодых людей за неравнодушие, а их родителей, педагогов и наставников — за достойное новое поколение петербуржцев.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

В Петербурге после произошедшего были отменены все увеселительные и праздничные мероприятия на 23 и 24 марта. По решению оперштаба приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города, а также мест массового пребывания людей.

Жители Северной столицы несут цветы к районным администрациям, на Стрелку Васильевского острова, к зданию Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Приспущены государственные флаги над Смольным, Законодательным Собранием, Невской ратушей и другими госучреждениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более четырех тысяч москвичей сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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