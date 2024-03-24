Владельцы «Крокус Сити Холла» высказались о судьбе площадки после теракта

Crocus Group: «Крокус Сити Холл» будет восстановлен после теракта
Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС
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Организация, как подчеркивается, надеется на скорейшее выздоровление пострадавших.
Владеющая «Крокус Сити Холлом» компания «Крокус Интернешнл» восстановит концертный зал. Об этом сообщили в пресс-службе Crocus Group.
«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении.
Организация, как подчеркивается, надеется на скорейшее выздоровление пострадавших. Crocus Group поблагодарила зрителей, партнеров и артистов за поддержку и помощь.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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