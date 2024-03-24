Невозможно смириться: лидер группы «Пикник» обратился к семьям жертв теракта в «Крокусе»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 98

Лидер группы «Пикник» обратился к семьям жертв теракта в «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Telegram / Пикник / piknikinfo; 5-tv.ru

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Вечером 22 марта за несколько минут до концерта боевики ворвались здание с мирными гражданами. Среди них были дети.

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к родным и близким жертв теракта в «Крокусе». В своем видеообращении музыкант назвал все произошедшее ужасной, совершенно бессмысленной трагедией. В результате действий боевиков погибли 133 человека, включая трех детей.

«Единственное, что можно — надеяться на какое-то успокоение. Слов, которые могут воскресить и как-то утешить, еще не найдено», — сказал Шклярский.

По факту произошедшей трагедии 22 марта возбуждено уголовное дело. Предполагаемых террористов уже задержали. Не исключено, что именно сегодня им изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичи продолжают стоять в очередях на сдачу крови. Сейчас пострадавшие обеспечены необходимым количеством биоматериала, однако он еще может понадобиться в течение нескольких дней — особенно, для восстановления тяжелых пациентов.

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