Невозможно смириться: лидер группы «Пикник» обратился к семьям жертв теракта в «Крокусе»
Лидер группы «Пикник» обратился к семьям жертв теракта в «Крокусе»
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Telegram / Пикник / piknikinfo; 5-tv.ru
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Вечером 22 марта за несколько минут до концерта боевики ворвались здание с мирными гражданами. Среди них были дети.
Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к родным и близким жертв теракта в «Крокусе». В своем видеообращении музыкант назвал все произошедшее ужасной, совершенно бессмысленной трагедией. В результате действий боевиков погибли 133 человека, включая трех детей.
«Единственное, что можно — надеяться на какое-то успокоение. Слов, которые могут воскресить и как-то утешить, еще не найдено», — сказал Шклярский.
По факту произошедшей трагедии 22 марта возбуждено уголовное дело. Предполагаемых террористов уже задержали. Не исключено, что именно сегодня им изберут меру пресечения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичи продолжают стоять в очередях на сдачу крови. Сейчас пострадавшие обеспечены необходимым количеством биоматериала, однако он еще может понадобиться в течение нескольких дней — особенно, для восстановления тяжелых пациентов.
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