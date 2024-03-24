Не исключено, что именно там сегодня будет заслушено ходатайство об аресте подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье.
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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У Басманного суда в Москве усилены меры безопасности. Не исключено, что именно там сегодня будет заслушено ходатайство об аресте подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
На кадрах видно, что все здание Басманного суда было огорожено. Рядом, внутри двора, дежурили патрули на автозаках. Кроме того, две отдельные машины с сотрудниками МВД занимаются охраной общественного порядка.
Есть предположение, что именно сегодня Центральный аппарат СК России будет ходатайствовать об аресте главных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154. По официальным данным, среди них есть несовершеннолетние.
22 марта при вторжении боевиков в «Крокус» погибли 133 человека, включая троих детей.
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