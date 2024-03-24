Спасти кому-то жизнь: москвичи продолжают стоять в очередях на сдачу крови

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 142 0

Москвичи продолжают стоять в очередях на сдачу крови

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Даже в воскресенье жители столицы выстаиваются в очередь в донорских центрах.

В Москве неравнодушные люди, стремящиеся помочь пострадавшим после теракта в «Крокус Сити Холле», продолжают стоять в очередях на сдачу крови в донорских центрах. Корреспондент «Известий» делится кадрами из Центра крови имени Гаврилова в Царицыно.

Учреждение располагается на улице Бакинской. Даже в выходной день люди продолжают приходить к центру и стоять в очереди на холоде — все осознают, что необходимо оказать хотя бы небольшую поддержку тем, кто пострадал во время страшной трагедии.

Как и в субботу 23 марта, вход открылся в 7:45. Жители столицы сперва должны заполнить документы, прежде чем пройти в медицинские кабинеты. Все озабочены и спокойны одновременно — присутствует четкое осознание, что своим поступком возможно спасти кому-то жизнь.

Стрельба произошла в концертном зале вечером в минувшую пятницу. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава Московской области. Среди потерпевших были несовершеннолетние. В результате трагедии всего погибли 133 человек, из которых трое — подростки.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более четырех тысяч москвичей сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
24 мар
Разрушенный после теракта «Крокус Сити Холл» сняли с воздуха
24 мар
Невозможно смириться: лидер группы «Пикник» обратился к семьям жертв теракта в «Крокусе»
24 мар
СК просит очевидцев оказать содействие в расследовании обстоятельств теракта в «Крокусе»
24 мар
У Басманного суда в Москве усилены меры безопасности
24 мар
В молитвах о погибших и выживших: SHAMAN выпустил трек в память о жертвах теракта
24 мар
«Поняла, что выстрелы, начали кричать»: тамбовчанка рассказала, как смогла спастись из «Крокуса»
24 мар
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154
24 мар
Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика
24 мар
РЖД организуют бесплатные перевозки родных жертв теракта в «Крокусе» до Москвы и обратно
24 мар
«Работы не смолкают ни на минуту»: что сейчас происходит у разрушенного «Крокус Сити Холла»
+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

12:53
Разрушенный после теракта «Крокус Сити Холл» сняли с воздуха
12:43
Forbes: российские беспилотники молниеносно уничтожают лучшее оружие ВСУ
12:37
Невозможно смириться: лидер группы «Пикник» обратился к семьям жертв теракта в «Крокусе»
12:11
СК просит очевидцев оказать содействие в расследовании обстоятельств теракта в «Крокусе»
11:56
Спасти кому-то жизнь: москвичи продолжают стоять в очередях на сдачу крови
11:46
У Басманного суда в Москве усилены меры безопасности

Сейчас читают

Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика
Спасайся, кто может: очевидец опубликовал кадры вторжения террористов в «Крокус Сити Холл» (18+)
Отец погибшего в «Крокусе» мужчины показал последнее сообщение от сына
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок