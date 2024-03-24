Спасти кому-то жизнь: москвичи продолжают стоять в очередях на сдачу крови
Москвичи продолжают стоять в очередях на сдачу крови
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru
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Даже в воскресенье жители столицы выстаиваются в очередь в донорских центрах.
В Москве неравнодушные люди, стремящиеся помочь пострадавшим после теракта в «Крокус Сити Холле», продолжают стоять в очередях на сдачу крови в донорских центрах. Корреспондент «Известий» делится кадрами из Центра крови имени Гаврилова в Царицыно.
Учреждение располагается на улице Бакинской. Даже в выходной день люди продолжают приходить к центру и стоять в очереди на холоде — все осознают, что необходимо оказать хотя бы небольшую поддержку тем, кто пострадал во время страшной трагедии.
Как и в субботу 23 марта, вход открылся в 7:45. Жители столицы сперва должны заполнить документы, прежде чем пройти в медицинские кабинеты. Все озабочены и спокойны одновременно — присутствует четкое осознание, что своим поступком возможно спасти кому-то жизнь.
Стрельба произошла в концертном зале вечером в минувшую пятницу. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава Московской области. Среди потерпевших были несовершеннолетние. В результате трагедии всего погибли 133 человек, из которых трое — подростки.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более четырех тысяч москвичей сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле».
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