Тщательная подготовка? Один из террористов мог быть в «Крокусе» накануне трагедии
Один из задержанных террористов незадолго до теракта мог посещать «Крокус»
Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев
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По информации источника, один из боевиков мог успеть изучить планировку культурного учреждения.
Слухам о предварительной подготовке теракта в «Крокус Сити Холл», предположительно, появились подтверждения. Источник 5-tv.ru сообщил, что один из задержанных при поимке вероятных преступников мог наведываться в концертный зал накануне трагедии.
По неподтвержденной информации, мужчина якобы успел посетить один из спектаклей, ознакомиться с планировкой и расположением постов охраны. Не исключается также, что благодаря этому возможному визиту он мог просчитать пути отхода для банды террористов.
Ранее сообщалось, что при допросе один из задержанных фигурантов дела о теракте в «Крокусе» заявлял, что за совершение преступления ему лично предлагали 500 тысяч рублей. Он также отметил, что заказчики теракта скинули ему аванс и кординаты планируемого преступления.
Один из предполагаемых фигурантов мог посещать «Крокус» за несколько дней до теракта.
По последним данным, погибшими стали 133 посетителя «Крокуса», еще больше 150 объявлены пострадавшими. В правительстве уже пообещали оказать всем пострадавшим и семьям, потерявшим близких, помощь.
Ранее 5-tv.ru писал, что лидер группы «Пикник» обратился к семьям жертв теракта в «Крокусе».
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