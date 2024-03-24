Все происходило прямо тут: эксклюзивные кадры изнутри подмосковного «Крокуса» после теракта

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 4 827

Эксклюзивные кадры изнутри подмосковного «Крокуса» после теракта

Фото, видео: 5-tv.ru

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Стрельба в Крокус Сити Холл

В результате нападения боевиков вечером 22 марта погибли 133 человека. Возбуждено уголовное дело.

После стрельбы и мощного пожара в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске почти ничего не осталось. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры изнутри бывшего культурно-досугового учреждения, где произошел самый страшный теракт последних лет.

Фото, видео: 5-tv.ru

На видео заметно, что вместо коценртного зала — сплошные развалины. На месте работают специалисты экстренных служб. Сверху — полуразрушенная крыша. Разбор завалов происходит максимально акуратно, чтобы не спровоцировать обвал и без того хлипких конструкций. Тут все еще продолжаются поиски людей, которые могли быть заблокированы во время вторжения боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после стрельбы, открытой в «Крокусе» террористами, пострадали более 150 человек, включая детей. Все они были экстренно госпитализированы. 12 потерпевших сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии — за их жизнь и здоровье борются медики.

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