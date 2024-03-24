Председатель СКР провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокусе»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 177

Бастрыкин: необходимо выявить все подробности ЧП

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Александру Бастрыкину сообщили последние результаты расследования.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета (СК) РФ, на месте теракта в «Крокус Сити Холле» провел оперативное совещание. Тут он проконтролировал работу следственной группы. Также ему сообщили о последних результатах расследования.

«Председатель СК России сориентировал подчиненных на выполнении задачи по восстановлению картины теракта в деталях, в том числе и предшествовавших событий. Следствие в настоящее время продолжает сбор и фиксацию доказательств совершенных преступлений», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Александр Бастрыкин указал на необходимость установить личности всех причастных к преступлению как можно скорее. Он также потребовал выявить все подробности случившегося.

В тот же день СК России попросил граждан, которые присутствовали в «Крокус Сити Холле» во время теракта, а также свидетелей происшествия, предоставить все доступные им сведения о ЧП.

Ранее 5-tv.ru писал, что охранник «Крокуса» чуть не лишился жизни, спасая людей.

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