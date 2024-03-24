«Дверь не сдержит пули»: охранник «Крокуса» чуть не лишился жизни, спасая людей

Работник, жертвуя собой, делал все возможное и невозможное для заблокированных в концертном зале.

Сотрудник охраны концертного зала «Крокус Сити Холл» рассказал коррспонденту 5-tv.ru о том, как отреагировал во время появления вооруженных мужчин в здании.

«Закрыл дверь, можно сказать, прямо перед террористом. Понимал, что дверь не сдержит пули, но не давал людям этого знать и держал дверь», — сказал Алексей.

Он добавил, что во время нападения он находился прямо у рамок металлодетектора. В момент, когда террористы открыли огонь, он резко побежал и повел мирных граждан за собой, помогая попутно некоторым встать с пола, так как они инстинктивно прикрывали головы руками и падали вниз.

Алексей старался морально поддерживать тех, кто оказался рядом. Мужчина отметил, что напавшие дождались, когда внутрь здания зайдет максимум зрителей, после чего они окрыли огонь по посетителям со спины.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер группы «Пикник» обратился к семьям жертв теракта в «Крокусе».