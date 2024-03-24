Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 6 179

Несмотря на то, что почти весь мир осудил преступление боевиков, есть ряд стран, отказавшихся негативно реагировать на произошедшее.

Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Стрельба в Крокус Сити Холл

Любое оправдание киевского режима на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» до окончания официального расследования — улика, которая свидетельствует против тех, кто об этом говорит. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя провокации со стороны ряда зарубежных государств. В первую очередь — США.

«Пока следствие по теракту в „Крокус Сити Холл“ не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика. Ведь финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи [президента США Джо] Байдена длятся уже много лет», — написла представитель дипломатического ведомства в личном Telegram-канале.

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Захарова подчеркнула, что сейчас в США для отвода глаз готовы «спихнуть» преступление на кого угодно — тот же запрещенный ИГ* — только чтобы не раскрывать реальных заказчиков преступления.

В числе «оправдателей» Киева оказалась, например, представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон.

«Вот бы у них с убийством собственного президента [Джона] Кеннеди так быстро получилось разобраться. Так нет же — больше 60 лет не могут выяснить, кто же его все-таки убил. А, может, тоже ИГИЛ*? Или еще 60 лет будут тянуть с конкретикой, играя в любую „конструктивную неопределенность“?» — прокомментировала вопиющие заявления Вашингтона Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РЖД организуют бесплатные перевозки родных жертв теракта в «Крокусе» до Москвы и обратно.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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