Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 137 человек

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 51

Началось опознание тел погибших. Также возросло количество пострадавших.

Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 137 человек

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В Следственном комитете (СК) России сообщили, что число погибших после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 137 человек.

«На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается», — написали представители ведомства.

Также в СК РФ добавили, что на данный момент уже опознали 62 тела.

По последним данным, количество пострадавших также возросло — до 180 человек. Многие из них все еще находятся в больницах. Некоторые — в очень тяжелом состоянии.

Процедура идентификации тел погибших будет проводиться круглосуточно. Родственникам жертв будут оказывать помощь в оформлении всех необходимых документов на месте. Для них также доступна служба психологической поддержки.

Стрельба произошла в концертном зале вечером в минувшую пятницу. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмин Агаларов поблагодарил сотрудников «Крокуса» за помощь людям после теракта.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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