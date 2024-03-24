Двух фигурантов дела о теракте «Крокусе» обвинили в терроризме
Им, как отмечается, грозит пожизненное лишение свободы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявлены обвинения. Об этом сообщили в зале Басманного суда.
Им, как отмечается, грозит пожизненное лишение свободы. Следствие попросило в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте Далерджона Мирзоева — после этого суд закрыл от публики рассмотрение вопроса, передает корреспондент «Известий».
Рачабализода Саидакрами Муродали — второй фигурант — также находится в зале суда. Процесс проходит параллельно делу Мирзоева.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Ранее 5-tv.ru писал, что следствие попросило арестовать двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе».
- 24 мар
- Макрон созвал заседание совета по обороне из-за теракта в «Крокусе»
- 24 мар
- Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мирзоев признал вину в полном объеме
- 24 мар
- Первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отправили в СИЗО до 22 мая
- 24 мар
- Имущество «Крокус Сити Холла» застраховано в компании «Ингосстрах»
- 24 мар
- Опознаны 68 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
- 24 мар
- Игорь Матвиенко почтил память жертв теракта в «Крокусе»
- 24 мар
- Следствие попросило арестовать двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
- 24 мар
- Тимати посетил акцию в память о жертвах теракта в «Крокусе»
- 24 мар
- Спасший людей в «Крокусе» школьник рассказал о реакции родителей на его действия
- 24 мар
- Число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 182
Читайте также
93%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?