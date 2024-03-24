Двух фигурантов дела о теракте «Крокусе» обвинили в терроризме

Двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявлены обвинения. Об этом сообщили в зале Басманного суда.

Им, как отмечается, грозит пожизненное лишение свободы. Следствие попросило в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте Далерджона Мирзоева — после этого суд закрыл от публики рассмотрение вопроса, передает корреспондент «Известий».

Рачабализода Саидакрами Муродали — второй фигурант — также находится в зале суда. Процесс проходит параллельно делу Мирзоева.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствие попросило арестовать двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе».