Следствие попросило арестовать двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 16 0

Подозреваемые доставлены в Басманный суд.

Следствие попросило арестовать двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

 

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
24 мар
Тимати посетил акцию в память о жертвах теракта в «Крокусе»
24 мар
Спасший людей в «Крокусе» школьник рассказал о реакции родителей на его действия
24 мар
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 182
24 мар
SHAMAN возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»
24 мар
Спасший более 100 человек в «Крокусе» школьник заявил об отсутствии страха в момент теракта
24 мар
Группа «Пикник» возложила цветы в память о погибших в «Крокусе»
24 мар
«Разделяем вашу боль»: на МКС выразили соболезнования семьям жертв теракта в «Крокусе»
24 мар
Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
24 мар
Стали известны результаты проверки работы охранников в «Крокусе» со стороны Генпрокуратуры
24 мар
Кириенко и Воробьев возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»
+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

22:19
Следствие попросило арестовать двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
22:11
Тимати посетил акцию в память о жертвах теракта в «Крокусе»
21:52
Спасший людей в «Крокусе» школьник рассказал о реакции родителей на его действия
21:33
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 182
21:26
SHAMAN возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»
21:21
Спасший более 100 человек в «Крокусе» школьник заявил об отсутствии страха в момент теракта

Сейчас читают

Тщательная подготовка? Один из террористов мог быть в «Крокусе» накануне трагедии
В молитвах о погибших и выживших: SHAMAN выпустил трек в память о жертвах теракта
Кто за ними стоит? Что известно о террористах с «трясущимися губами» из «Крокуса»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок