Следствие попросило арестовать двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
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Подозреваемые доставлены в Басманный суд.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
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