Избрана мера пресечения третьему фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидину Фаридуни. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Обвиняемый, как отмечается, будет находиться под арестом до 22 мая. Фаридуни ― первый фигурант дела, кто отвечал на вопросы судьи по-русски.

Он родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни работал на паркетной фабрике в Подольске.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Трое фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что байкер «Хирург» отреагировал на теракт в «Крокусе».