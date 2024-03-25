«Нет сомнений»: оператор «Пикника» проанализировал действия террористов в «Крокусе»
Они работали как профессионалы с военной подготовкой, считает Поморин.
Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru
Присутствовавший в «Крокус Сити Холле» во время теракта оператор Иван Поморин, который должен был вместе со своей командой снимать выступление группы «Пикник», заявил 5-tv.ru, что преступники продумали все до мелочей.
«Много было видео с разных точек, которые я проанализировал и сложил с тем, как и что возле меня происходило. Нет сомнений, что это было продуманное мероприятие. Ничего хаотичного не было», — отметил он.
Действия террористов были последовательными: сперва блокировка зала, потом поджог. Они работали как профессионалы с военной подготовкой, считает Поморин.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.
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