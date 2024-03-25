Центробанк выступил за списание долгов погибших в теракте в «Крокусе»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

По последним данным, в результате трагедии скончались 137 посетителей.

Центробанк выступил за списание долгов погибших в теракте в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Центробанк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать кредиты граждан, погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом говорится на официальном сайте Банка РФ.

Уточняется, что соответствующее письмо с рекомендациями было направлено всем кредитным организациям.

«Организации вправе сделать это без обращения наследников», — отметили в Центробанке.

Кроме того, регулятор призвал оказывать поддержку потребителям, которые получили травмы и ранения. Речь идет о помощи в рамках кредитных договоров, вплоть до полного освобождения от обязательств по ним.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Пострадали еще 180 человек, включая несовершеннолетних.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет (СК) России проведет анализ работы систем оповещения и функционирования эвакуационных выходов во время ЧП в «Крокус Сити Холле».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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