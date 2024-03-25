Стекло, бетон и арматура: что осталось от концертного зала «Крокуса» после теракта

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«Известия» показали кадры из концертного зала «Крокуса» после теракта и пожара

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Срок поисковой операции был продлен. Разбор завалов в здании «Крокуса» продолжается.

«Известиям» удалось получить эксклюзивные кадры того, что осталось от концертного зала после трагедии. Эскалаторы, по которым в панике бежали зрители, усыпаны битыми стеклами. Зрительный зал завален кусками арматуры.

Спасатели продолжают разбор завалов. В ходе работ на месте обнаружено более полутысячи патронов, два автомата Калашникова и почти 30 магазинов к ним, а еще четыре комплекта боевой амуниции загрузки. Все это — арсенал террористов. Вещественные доказательства переданы для изучения следователям.

На встрече оперативного штаба губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к данному моменту расчищено 2/3. Поисковые работы будут продолжены.

«Прошли все кресла. Очищено из общей площади: сцена, партер и балкон. Очищено, наверное, порядка 2/3 точно, до бетона. Остальное будем чистить, продлили срок поисковой операции до следующего дня, до 17:00 часов», — прокомментировал Воробьев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Пострадали еще 180 человек, включая несовершеннолетних.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что террористам обещали заплатить 500 тысяч рублей на всех.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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