Первая бригада скорой помощи приехала к «Крокусу» через 4 минуты после вызова
Минздрав Подмосковья: первая машина скорой приехала к «Крокусу» через 4 минуты
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
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Общее число пострадавших составило 182 человека, а погибших — 137.
Первая бригада скорой медицинской помощи прибыла к «Крокус Сити Холлу» через четыре минуты после вызова. Об этом сообщил глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Уже через четыре минуты после поступления вызова на пульт диспетчера первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Всего в оказании медпомощи пострадавшим в „Крокусе“ были задействованы 54 бригады Московской областной станции скорой помощи», — сказал он.
Еще на месте теракта работали 15 бригад Территориального центра медкатастроф. Вместе с тем врачи оперативно наладили взаимодействие с экстренными службами Москвы.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Как сообщает Минздрав Подмосковья, количество пострадавших составляет 182 человека.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что театр Олега Табакова пожертвует средства от спектакля пострадавшим при теракте в «Крокусе».
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