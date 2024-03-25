Первая бригада скорой помощи приехала к «Крокусу» через 4 минуты после вызова

Общее число пострадавших составило 182 человека, а погибших — 137.

Первая бригада скорой медицинской помощи прибыла к «Крокус Сити Холлу» через четыре минуты после вызова. Об этом сообщил глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Уже через четыре минуты после поступления вызова на пульт диспетчера первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Всего в оказании медпомощи пострадавшим в „Крокусе“ были задействованы 54 бригады Московской областной станции скорой помощи», — сказал он.

Еще на месте теракта работали 15 бригад Территориального центра медкатастроф. Вместе с тем врачи оперативно наладили взаимодействие с экстренными службами Москвы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Как сообщает Минздрав Подмосковья, количество пострадавших составляет 182 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что театр Олега Табакова пожертвует средства от спектакля пострадавшим при теракте в «Крокусе».