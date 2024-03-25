Театр Олега Табакова пожертвует средства от спектакля пострадавшим при теракте

Коллектив Театра Олега Табакова во главе с художественным руководителем Владимиром Машкова отправит все вырученные средства с сегодняшнего спектакля в фонд #МЫВМЕСТЕ для помощи семьям погибших, пострадавших и пострадавшим в теракте, который произошел в минувшую пятницу в Крокус Сити Холле.

22 марта 2024 года — день, который не забудет ни один россиянин. В пятничный вечер пришедшие на концерт рок-группы «Пикник» стали жертвами террористической атаки. По последним данным Следственного комитета России, погибли 137 человек. Как сообщает Минздрав Подмосковья, количество пострадавших составляет 182 человека.

Страшная трагедия заставила людей объединиться, чтобы вместе справиться с горем утраты. Коллектив Театра Олега Табакова во главе с художественным руководителем Владимиром Машкова не остался в стороне и принял решение перевести все вырученные деньги от продажи билетов на спектакль 25 марта 2024 года в фонд #МЫВМЕСТЕ, которые пойдут на помощь семьям погибших и пострадавших. Также в знак памяти все сотрудники театра наденут оригами цветка крокуса, ставшим символом памяти о погибших и пострадавших.

В выходные, 23 и 24 марта, все постановки в Театре Олега Табакова были отменены. Об этом сообщили в пятницу в социальных сетях театра.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа «Пикник» анонсировала концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».