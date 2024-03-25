Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали подробные показания о заказчиках. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин.

«Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта», — доложил он президенту России Владимиру Путину.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.