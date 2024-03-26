Глава «Новой Голландии» Шатуновская уволилась после публикаций мужа о «Крокусе»
Николай Конашенок был задержан 25 марта в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Роксана Шатуновская покинула пост директора петербургской АНО «Новая Голландия» после того, как ее муж Николай Конашенок опубликовал в соцсетях пост о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба организации.
«С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО «Новая Голландия». Мы хотим прояснить, что Николай Конашенок не работал в Новой Голландии и не имел отношения к деятельности проекта», — говорится в заявлении в Telegram-канале.
При этом в городском УМВД уточнили, что Конашенок был задержан 25 марта в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию. В настоящее время он находится в отделении полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина записал извинения на камеру и попросил прощения за свое высказывание.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
- 26 мар
- «Сердце болит за тех, кто мучается»: что говорят пришедшие к мемориалу у «Крокуса» люди
- 26 мар
- Бумажные журавли стали символом единения на фоне трагедии в «Крокусе»
- 26 мар
- «Брат, пока»: парня застрелили в «Крокусе» прямо во время разговора с другом
- 26 мар
- Мужчина с помощью пожарного топора спас людей во время теракта в «Крокусе»
- 26 мар
- Таксист узнал в своем пассажире террориста из «Крокуса»
- 26 мар
- «Злость и непонимание»: Валя Карнавал расплакалась у мемориала возле «Крокуса»
- 26 мар
- Воробьев сообщил о непрерывной работе спасателей в «Крокус Сити Холле»
- 26 мар
- В МЧС рассказали о работе пожарной сигнализации при теракте в «Крокусе»
- 25 мар
- Сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами из «Крокуса» под Брянском
- 25 мар
- Женщина ищет мужчину, вынесшего ее сына из «Крокуса»
Читайте также
86%
0.17 100.37
0.15
Нашли ошибку?