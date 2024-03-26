Конституционный суд допустил рассмотрение отмены моратория на смертную казнь

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 77 0

После теракта в «Крокус Сити Холле» дискуссии о возвращении высшей меры наказания возобновились.

Конституционный суд допустил рассмотрение отмены моратория на смертную казнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Конституционный суд России может рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь. Об этом сообщают «Известия».

«Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ», — отметили в пресс-службе суда.

Дискуссии по этой теме возобновились после теракта в «Крокус Сити Холле». Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев отмечал, что тему введения в стране смертной казни за терроризм основательно проработают, решение «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме обсудят возможность снятия моратория на смертную казнь в России на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Так называемые «нулевые чтения» ведомство готово провести после того, как будет подготовлен парламентский законопроект о возращении этой меры наказания.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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