В СИЗО отправлены уже семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
В ближайшее время должны избрать меру пресечения еще четырем.
Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Накануне были арестованы еще трое подозреваемых: это целая семья — отец и двое его сыновей. Следствие считает, что они помогали непосредственным исполнителям теракта.
В частности, продали им ту самую белую иномарку, на которой преступники приехали в «Крокус», а после на ней же пытались скрыться. А также предоставили им квартиру и передавали деньги.
Таким образом, под стражей оказались уже семеро человек. Но, как ранее президенту Владимиру Путину докладывал директор ФСБ Александр Бортников, всего были задержаны 11 причастных к атаке, а, значит, в ближайшее время должны избрать меру пресечения еще четырем фигурантам.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
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