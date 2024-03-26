В СИЗО отправлены уже семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Эфирная новость 33 0

В ближайшее время должны избрать меру пресечения еще четырем.

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Накануне были арестованы еще трое подозреваемых: это целая семья — отец и двое его сыновей. Следствие считает, что они помогали непосредственным исполнителям теракта.

В частности, продали им ту самую белую иномарку, на которой преступники приехали в «Крокус», а после на ней же пытались скрыться. А также предоставили им квартиру и передавали деньги.

Таким образом, под стражей оказались уже семеро человек. Но, как ранее президенту Владимиру Путину докладывал директор ФСБ Александр Бортников, всего были задержаны 11 причастных к атаке, а, значит, в ближайшее время должны избрать меру пресечения еще четырем фигурантам.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
26 мар
«Почему не вышли?» — душераздирающие истории пропавших после теракта в «Крокусе» людей
26 мар
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное на утро 26 марта
26 мар
В Госдуме обсудят возвращение смертной казни после теракта в «Крокусе»
26 мар
Все стало на свои места: куда поехали террористы из «Крокус Сити Холла»
26 мар
«Решили все взять в свои руки»: как подростки-герои спасали людей в «Крокусе»
26 мар
Заметают следы? Зачем Запад винит афганское крыло ИГ* в теракте в «Крокусе»
26 мар
Совещание с Путиным после теракта в «Крокусе». Главное
26 мар
«Сердце болит за тех, кто мучается»: что говорят пришедшие к мемориалу у «Крокуса» люди
26 мар
Бумажные журавли стали символом единения на фоне трагедии в «Крокусе»
26 мар
«Брат, пока»: парня застрелили в «Крокусе» прямо во время разговора с другом
Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.78
0.17 100.37
0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

6:42
«Мы снимаем шляпы»: в СБУ признали причастность Украины к теракту на Крымском мосту
6:28
«Почему не вышли?» — душераздирающие истории пропавших после теракта в «Крокусе» людей
6:24
Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания мигрантов в России
6:22
В «Росатоме» оценили сроки запуска атомного «энергокомплекса будущего»
6:21
В СИЗО отправлены уже семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
6:14
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное на утро 26 марта

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
«Брат, пока»: парня застрелили в «Крокусе» прямо во время разговора с другом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок