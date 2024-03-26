Глумятся, как могут: россиян предупредили о мошенничествах после теракта в «Крокусе»

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Алина Крылова
Алина Крылова 75 0

Роскачество: именами погибших в «Крокусе» могут распоряжаться мошенники

Глумятся, как могут: россиян предупредили о мошенничествах после теракта в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Желающие помочь семьям погибших россияне могут попасться на удочку мошенников. Как избежать возможных проблем?

Теракт в «Крокусе» может стать источником дополнительной опасности. Мошенники могут использовать случившееся как способ нажиться на чужой беде. Об этом россиян предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам профильного специалиста, в моменты пиковой опасности аудитория массово теряет способность критически мыслить и анализировать информацию, что резко повышает риск попасться в лапы злоумышленников. Бессовестные мошенники могут использовать социальные сети, чтобы вымогать у неравнодушных деньги. Создание официальных списков с фамилиями пострадавших и погибших усложняет «работу» нарушителей, попутно повышая безопасность окружающих.

«Мошенники могут использовать реальные имена пострадавших для создания поддельных страниц. Публикация списка имен пострадавших во время теракта в „Крокус Сити Холле“ упростит работу мошенников при создании фейковых страниц», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, эксперт отметил, что аферисты могут создавать качественные копии страниц жертв в социальных сетях или группах в мессенджерах, используя открытые данные. По этой причине критически важно не терять бдительности и не публиковать данные, которые могут стать источником проблем.

«Поддельные страницы от лица самих жертв или их родственников будут использоваться для сбора средств, которые будут присвоены мошенниками. Причем жертвы обмана, проверив имена из социальных сетей, действительно смогут убедиться, что-то или иное имя находится в официальном списке пострадавших», — сообщил Кузьменко.

Тем временем, спасатели продолжают разбирать завалы в «Крокусе». Спасательные работы по поиску выживших продлятся до 17 часов 26 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание теракта в «Крокусе».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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