Смертная казнь: почему в России ввели мораторий и могут ли отменить после теракта в «Крокусе»

Звездный адвокат Сергей Жорин оценил ситуацию с точки зрения закона и произошедших событий и дал свое заключение.

Смертная казнь в России на практике не применяется в 1996 года, тем не менее споры вокруг этой темы не утихают. Они то и дело закипают с новой силой — такова реакция населения на страшные преступления, когда злоумышленников хочется наказать по всей строгости. Но что же для них будет мучительнее — быстрое избавление от проблем или долгое заточение в бесчеловечных условиях?

И вот снова: в руках следствия сейчас находятся исполнители самого масштабного за 20 лет теракта — стрельбы в «Крокус Сити Холле». Из-за их зверств погибли 137 человек, в том числе три ребенка. Пострадали еще 180 человек. Вся Россия требует правосудия, чтобы они ответили по всей строгости.

Возможно ли в современных реалиях, когда весь мир держит курс на гуманизацию и либерализацию, вернуться к практике исполнения высшей меры наказания? Ответ в материале 5-tv.ru.

Смертная казнь в России

Смертная казнь, как вид наказания предусматривалась всеми уголовно-правовыми актами Российской Империи, после крайняя мера наказания перетекла в правовые документы СССР. В советское время ее применяли за самые разные преступления, однако после смерти Иосифа Сталина в 1953 был запущен процесс либерализации и гуманизации общественной жизни.

В 1960 году начал постепенно сокращаться список преступлений, за которые могли приговорить к казни. А в случае помилования высшую меру наказания глава государства мог заменить на срок от 25 лет до пожизненного.

После восьмидесятых годов прошлого столетия число смертельных приговоров начало уменьшаться, а после распада Советского Союза Конституция РФ 1993 года и вовсе установила: смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».

Почему в России отменили смертную казнь

Прямым шагом к уходу от практики смертельных казней стало вхождение России в Совет Европы в 1996 году. Страна обязалась подписать и ратифицировать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, отменяющую смертную казнь. Российский «расстрельный список» был закрыт в том же году.

Тем не менее, не стоит путать — в России смертельную казнь не запретили, а ввели на нее мораторий (отсрочка исполнения или воздержание от их исполнения — Прим. ред.). А случилось так потому что РФ подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но в установленный срок — до мая 1999 года — Госдума так и не ратифицировала документ. Он формально в силу не вступил, однако международные правила предусматривают подобные случаи, и согласно им, страна должна вести себя так же, как и в случае ратификации договора.

В 1999 году в РФ было принято постановление, которое запретило применять смертную казнь до появления на всей территории страны судов с участием присяжных заседателей.

Главное условие было выполнено в 2010 году — суды присяжных появились в Чеченской Республике, однако Конституционный суд решил, что во время моратория на смертную казнь «сформировались устойчивые гарантии не быть подвергнутым казни». В стране констатировали необратимый процесс отмены высшей меры наказания.

Примечательно, что в современном Уголовном Кодексе норма о смертной казни все еще сохранена, несмотря на ее фактическую отмену.

«Вопрос в эффективности»

Смертная казнь в России так и не применяется, а споры о ней то и дело не утихают. В 2013 году президент Владимир Путин заявил, что сомневается в эффективности такой меры и заверил, что условия содержания в тюрьмах далеко не «санаторно-курортные».

Глава МВД Владимир Колокольцев отмечал, что не как министр, а как человек, не видит ничего «предосудительного» в смертельной казни, а председатель СК Александр Бастрыкин отмечал, что лично выступает за ее возвращение.

Смертная казнь в мире

Международное право не запрещает смертную казнь. Международный пакт по гражданским и политическим правам разрешает ее применение за наиболее тяжкие преступления. Однако ООН борется за отмену высшей меры наказания с конца XX века.

В 2003 году вступил в силу Протокол № 13 к Европейской конвенции по правам человека, направленный на полный отказ от смертной казни. Он был ратифицирован 44 странами, входящими в Совет Европы. Также был учрежден Европейский день против смертной казни, который отмечают ежегодно 10 октября.

Неправительственная организация Amnesty International собрала данные о применении смертных казней во всем мире. Согласно опубликованному исследованию, 55 стран когда-либо прибегали к высшей мере наказания для преступников. В девяти из этих государств смертная казнь применялась только в отношении совершивших тяжкие преступления — военные или многочисленные убийства.

Также организация пишет, что в 23 странах из числа тех, в которых смертная казнь существует, за последние десять лет данная мера не применялась. То есть она не отменена, но последнее время на практике не используется.

Среди стран, в которых практика умерщвления за преступления сохранилась, например, Иране и Саудовской Аравии, число таких приговор последние годы растет. А КНР не предоставляет официальных цифр, но, по некоторым данным, в год там оглашают более тысячи смертельных приговоров.

В 2022 году без учета Китая в мире было зафиксировано самое большое число исполнения смертельных казней за последние годы — 883 случая. Как отмечали в Amnesty International, это на 53% больше, чем в предыдущем, 2021 году.

Тем не менее, в 1988, 1989 или 2015 годах было зафиксировано порядка 1,5 тысячи смертельных казней. Вообще смертная казнь сегодня не применяется в 112 странах.

Единственная страна в Европе, где казнят людей

Белоруссия после распада СССР сохранила этот вид наказания, который был закреплен советским законодательством. Согласно данным, который публикует правозащитный центр «Вясна», в республике в год казнят от нуля до нескольких преступников. Например, в 2018 году было зафиксировано два таких случая, а в 2017 — четыре. В 2022 году казнили одного осужденного, а в предыдущие два года не было зафиксировано ни одного случая.

Примечательно, что правозащитники неоднократно требовали у властей страны ввести мораторий на данный вид наказания. Президент Александр Лукашенко отвечал на это, что в рамках референдума в 1996 подавляющее большинство белорусов

Полный список государств, где применяется смертная казнь

Антигуа и Барбуда

Афганистан

Багамские острова

Бангладеш

Барбадос

Бахрейн

Белоруссия

Белиз

Ботсвана

Вьетнам

Гайана

Гамбия

ДРК

Доминика

Египет

Зимбабве

Индия

Индонезия

Иордания

Ирак

Иран

Йемен

Катар

Китай

Коморские острова

КНДР

Куба

Кувейт

Лесото

Ливан

Ливия

Малайзия

Мьянма

Нигерия

ОАЭ

Оман

Палестина

Пакистан

Саудовская Аравия

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Люсия

Сент-Китс и Невис

Сингапур

Сомали

Судан

США

Таиланд

Тайвань

Тайвань

Тринидад и Тобаго

Уганда

Эфиопия

Южный Судан

Ямайка

Япония

Amnesty International выделяет ряд стран, в которых людей чаще всего приговаривают к смертным казням. Это:

Китай

Египет

Иран

Ирак

Саудовская Аравия

США

Вьетнам

Йемен

Какие методы применяются для казни

Самыми распространенными способами наказания преступников, которые были приговорены к смертной казни, считаются: повешение, расстрел или умертвляющая инъекция. Но встречаются и более изощренные методы.

Например, в Саудовской Аравии для исполнения высшей меры наказания использовали обезглавливание. К этому методу больше ни одна другая страна не прибегала.

А в США, конкретно — в штате Алабама, был случай удушения чистым азотом. Хоть некоторые и считают такой способ крайне жестоким, другие, в частности еще в двух американских штатах, одобрили использование азота для казни. Свою позицию они объяснили тем, что препараты для инъекций стало сложнее раздобыть. Примечательно, что их дефицит спровоцировал сокращение числа казней в США.

Возможно ли «разморозить» процедуру смертной казни в РФ

В России тема «разморозки» смертной казни после задержания террористов, открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле» встала остро, как никогда в современной истории страны. Спорят, граждане, конечно же, какое наказание суровее — пожизненное заключение в условиях колонии или смерть. Одни возмущены тем, что преступников содержат, кормят и охраняют в тюрьмах, а другие считают, что казнь — быстрый и легкий выход.

Депутаты тоже в раздумьях. Некоторые чиновники выступают с предложениями вернуть смертельную казнь, чтобы наказать террористов. Такие призывы уже прозвучали из уст сенатора Андрея Клишаса, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, советника генпрокурора Натальи Поклонской и других. Власти уже пообещали обсудить инициативы.

Сами россияне неоднократно обращались к властям с предложениями вернуть процедуру, особенно в отношении маньяков и педофилов.

В 2019 году фонд «Общественное мнение» провел опрос, по результатам которого 69% граждан высказались за возвращение к смертной казни для наказания за некоторые преступления. В 2022 году похожий опрос провел сервис Superjob. Количество выступающих «за» россиян сократилось на 26% — до 43%. Время от времени показатели меняются.

Даже в Кремле отреагировали на поступающие предложения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль участия в дискуссиях о снятии моратория на смертную казнь не принимает.

Адвокат Сергей Жорин оценил перспективы восстановления практики

На дискуссию вокруг возможности отмены моратория на смертную казнь в беседе с 5-tv.ru отреагировал и звездный адвокат Сергей Жорин. Он назвал причину возникновения таких обсуждений сейчас совершенно понятной.

Ожидается, что в Государственной думе скоро развернется дискуссия о возможности отмены в РФ моратория на смертную казнь. Но не только власти, но и в обществе приступили к конкретным шагам. Например, в Красноярске одна женщина уже вышла на улицу собирать подписи за возвращение высшей меры наказания.

«В 1999 году в Постановлении № 3-П КС РФ подтвердили невозможность назначения наказания в виде смертной казни до тех пор, пока на всей территории РФ не будут созданы суды присяжных. Поскольку ч. 2 ст. 20 Конституции РФ закрепляет смертную казнь только как временную меру, отмена моратория на ее применение фактически потребует принятия новой Конституции, что возможно только созвав Конституционное Собрание. Закон, кстати, о таком собрании до сих пор не принят. Но лично я не очень верю в то, что все эти инициативы будут реализованы», — прокомментировал Жорин.

Вопрос о целесообразности введения и применения смертной казни весьма спорный. Но, тем не менее, то, что сейчас это активно обсуждается — весьма закономерно на фоне последних весьма трагических событий.

Закон о прекращении действия договоров Совета Европы

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Глава государства сам внес этот законопроект в связи с прекращением членства страны в правозащитной организации в марте 2022 года.

Всего денонсирован был 21 документ, в том числе Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 16 марта 2022 года), Конвенция о пресечении терроризма (от 27 января 1997 года), Устав Совета Европы (от 5 мая 1949 года), Генсоглашение о привилегиях и иммунитетах СЕ (от 2 сентября 1949 года), Европейская социальная хартия (пересмотренная, от 3 мая 1996 года) и другие.

Может ли выход из соглашений с Советом Европы быть шагом к дальнейшим изменениям в российском законодательстве и пересмотру статуса смертельной казни — пока неясно. Тем не менее, как уже упоминалось ранее, власти страны будут рассматривать инициативы и вернутся с ответами на все вопросы.