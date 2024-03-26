«Порог участия превышен»: во Франции обсуждают отправку войск на Украину

Два из пяти возможных сценариев предполагают прямое участие национальных войск в боевых действиях.

Возможные сценарии отправки французских войск на Украину уже обсуждают на национальном телевидении. Ведущие и эксперты всерьез рассмотрели пять вариантов.

Самый предсказуемый — строительство военных заводов на территории Украины и отправка инженеров для их обслуживания. Или, например, — обучение ВСУ французскими инструкторами.

Промежуточный, по их версии, вариант — отправка военных для развертывания систем ПВО в Одессу. По словам журналистов, чтобы прикрыть порты и пути экспорта зерна.

А вот четвертый и пятый озвученные в эфире сценарии — это непосредственное участие французского контингента в военных действиях.

«Пятый сценарий — противостояние в окопах, то есть французские войска борются с россиянами на стороне украинцев. Порог участия в качестве союзной воюющей стороны достигнут и превышен. На языке военных — Третья мировая война», — сказала ведущая программы LCI.

Ранее об этих сценариях написала французская газета Le Figaro в продолжение заявлений Макрона о возможной отправке войск. Описанные сценарии в материале назвали «условными», но при этом «правдоподобными».

Ранее 5-tv.ru писал, рискнет ли «галльский петух» бросить вызов «русскому медведю».