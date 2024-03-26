«Порог участия превышен»: во Франции обсуждают отправку войск на Украину
На французском ТВ обсуждают пять возможных сценариев отправки войск на Украину
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cristel; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Два из пяти возможных сценариев предполагают прямое участие национальных войск в боевых действиях.
Возможные сценарии отправки французских войск на Украину уже обсуждают на национальном телевидении. Ведущие и эксперты всерьез рассмотрели пять вариантов.
Самый предсказуемый — строительство военных заводов на территории Украины и отправка инженеров для их обслуживания. Или, например, — обучение ВСУ французскими инструкторами.
Промежуточный, по их версии, вариант — отправка военных для развертывания систем ПВО в Одессу. По словам журналистов, чтобы прикрыть порты и пути экспорта зерна.
А вот четвертый и пятый озвученные в эфире сценарии — это непосредственное участие французского контингента в военных действиях.
«Пятый сценарий — противостояние в окопах, то есть французские войска борются с россиянами на стороне украинцев. Порог участия в качестве союзной воюющей стороны достигнут и превышен. На языке военных — Третья мировая война», — сказала ведущая программы LCI.
Ранее об этих сценариях написала французская газета Le Figaro в продолжение заявлений Макрона о возможной отправке войск. Описанные сценарии в материале назвали «условными», но при этом «правдоподобными».
Ранее 5-tv.ru писал, рискнет ли «галльский петух» бросить вызов «русскому медведю».
- 26 мар
- Шойгу назвал глупостью мнение о необходимости мобилизации для буферной зоны
- 26 мар
- Финансовый казус: США выделили Украине уже потраченные 300 млн долларов
- 26 мар
- Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по центрам принятия решения на Украине
- 26 мар
- Российские войска нанесли удары по базам украинских боевиков в Харькове
- 26 мар
- Кулеба пожаловался на Германию из-за поставок Taurus: «Я устал отвечать»
- 26 мар
- Российские «Грады» накрыли мощный укрепрайон ВСУ под Авдеевкой
- 26 мар
- Украина забила тревогу из-за потери позиций: «Дайте нам чертовы Patriot»
- 26 мар
- Двое пожарных пострадали при атаке на Белгородскую область со стороны ВСУ
- 26 мар
- «Извлекали уже мертвых»: ВСУ избавляются от тел своих сослуживцев в лесополосах
- 26 мар
- Украина пыталась атаковать Белгородскую область с применением РСЗО «Град»
Читайте также
61%
0.17 100.37
0.15
Нашли ошибку?