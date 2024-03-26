МЧС представило обновленный список погибших в теракте в «Крокусе» из 120 человек
Он будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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МЧС России опубликовало обновленный список погибших при теракте в «Крокусе». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего в перечне 120 человек. Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, уточнили в министерстве.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что МЧС опубликовало кадры завершения спасательных работ в «Крокусе».
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