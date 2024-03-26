Корчемный рассказал о подготовке к концерту «Пикника» в Петербурге

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 36 0

В Большом концертном зале «Октябрьский» 27 марта состоится «Вечер памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле».

Фото, видео: Стукалин Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Группа «Пикник» даст концерт в Петербурге в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Музыкант, бас-гитарист и бэк-вокалист коллектива Марат Корчемный рассказал, как проходит подготовка к мероприятию.

Он отметил, что людей пытаются напугать и уничтожить. Исполнитель признался, что члены «Пикника» в сложившейся ситуации «делают то, что делают».

В Северной столице группа выступит с оркестром — так же планировалось и в Москве, — но на этом концерте было принято решение заменить несколько песен. Корчемный также рассказал, что все инструменты, которые были на сцене в «Крокусе», сгорели.

«Пришлось побегать по сусекам. Но оркестру, не знаю, сложнее, потому что они потеряли старинные инструменты <…> То, что сгорели инструменты, поверьте, это не самое страшное», — отметил участник «Пикника».

В Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» 27 марта состоится «Вечер памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле». На сцену выйдет группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический».

Все собранные средства будут направлены раненым и семьям погибших. Концерт начнется с минуты молчания.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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