В Петербурге начался благотворительный концерт группы «Пикник» в память о жертвах теракта

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Алина Крылова
Алина Крылова 78 0

Чудом спасшиеся из огня артисты организовали вечер поминовения погибших в страшной бойне. РЕН ТВ ведет прямую трансляцию.

В Петербурге начался благотворительный концерт группы «Пикник» в память о жертвах теракта

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

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В Петербурге в 19:00 начался благотворительный концерт группа «Пикник», который музыкальный коллектив организовал в память о жертвах теракта в «Крокусе». Зрители собираются в БКЗ «Октябрьский», чтобы разделить скорбь с семьями погибших и выразить свою поддержку раненым, которые все еще находятся в больнице после пережитого потрясения.

Инициатором организации памятного вечера стал солист коллектива, Эдмунд Шклярский. Вместе с остальными музыкантами ему удалось эвакуироваться из «Крокуса» в числе первых. Развернувшаяся практически у него на глазах трагедия подтолкнула музыканта проявить инициативу: помогать ему в этом взялся симфонический оркестр «Таврический».

Средства, собранные в этот вечер, будут переданы раненым и семьям погибших. Предварительно, мероприятие продлится не меньше полутора часов. Символом всего вечера, как и на траурной церемонии поминовения погибших, стали бумажные журавли.

Кроме прочего, в этот же вечер музыканты «Пикника» прощаются с помощницей директора группы, Екатериной Кушнер. До последнего момента судьба женщины была неизвестна, и лишь спустя несколько суток музыкантов оповестили, что выжить сотруднице не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в подмосковном «Крокусе» произошла 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». В здание концертного зала ворвались вооруженные боевики, которые автоматными очередями расстреливали взрослых и детей. В результате погибли 139 человек, трое из которых — несовершеннолетние.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 140 заявлений о пропаже людей при теракте в «Крокусе» поступило в СК.

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