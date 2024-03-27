Никто не забыт: группу «Пикник» назвали символом сопротивления терроризму

Трансляцию концерта группы проведет телеканал РЕН ТВ.

Приехавший в Петербург на концерт «Пикника» житель Москвы Андрей Козлов перед началом выступления назвал группу символом сопротивления терроризму.

«Я билеты покупал 30 декабря еще 2023 года. Сам из Москвы, приехал из Москвы. Конечно, это большая трагедия, то, что произошло. Но я считал, что „Пикник“ обязательно выступит. Потому что это группа, которая на сегодняшний день оказалась фактически символом сопротивления всему, что происходит тяжелого, всем терактам», — поделился он.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.