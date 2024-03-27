Песков: Путин работал всю ночь после теракта в «Крокусе»

Владимир Путин не спал всю ночь после теракта в «Крокус Сити Холле», работал и получал доклады. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Путин обсудил с лидером Мали сотрудничество в борьбе с терроризмом.