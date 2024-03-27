Агаларовы направили 100 миллионов рублей пострадавшим в теракте в «Крокусе»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 69 0

Фонд Муслима Магомаева начал сбор средств для оперативной и долгосрочной помощи семьям тех, кого затронула трагедия.

Агаларовы направили 100 миллионов рублей пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин Агаларов направили 100 миллионов рублей в помощь пострадавшим в страшном теракте в «Крокусе». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Первые пожертвования на общую сумму 100 миллионов рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин, президент Agalarov Development», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства будут направлены на адресную поддержку семей зрителей и сотрудников, пострадавших в этой трагедии: реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды. Фонд Муслима Магомаева начал сбор средств для оперативной и долгосрочной помощи семьям пострадавших.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-разведчик Скотт Риттер назвал вероятных заказчиков теракта в «Крокусе».

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