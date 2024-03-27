Зритель благотворительного концерта «Пикника» отметил единение зала

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 35 0

Следует жить дальше, подчеркнул он.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Бессонов; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Посетитель благотворительного концерта группы «Пикник» в Петербурге в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» Максим Горовой поделился с 5-tv.ru эмоциями от мероприятия.

«В зале я не увидел какой-то меланхолии, расстройства. Все были объединены эмоциями. Возможно, они для кого-то тяжелые, не совсем приятные, но зал был в каком-то единении мирном. По группе это тоже было видно, они поддерживали. Концерт начался с минуты молчания, это только сплотило людей», — сказал он.

Также он добавил, что в сложные времена не стоит идти на поводу у страха. Следует жить дальше, подчеркнул Горовой.

27 марта группа «Пикник» провела вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», несмотря на сгоревшую в тот день аппаратуру. Вместе с коллективом на сцену вышел симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический».

РЕН ТВ транслировал памятный концерт. Вырученные на мероприятии средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших, реабилитацию жертв теракта после лечения, а также приобретение необходимых медикаментов, оказание долгосрочной комплексной психологической и психосоциальной поддержки пострадавшим и их близким.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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