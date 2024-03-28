«Ни с чем не сравнимое чувство»: Пресняков-младший поддержал акцию «Голос мой услышь» в память о жертвах теракта

Все вырученные от записи треков средства пойдут на помощь пострадавшим.

Владимир Пресняков-Младший поддержал акцию «Голос мой услышь», организованную в поддержку пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Он и другие звезды сделали каверы на песни великого Муслима Магомаева.

Артист напомнил, что сейчас, как никогда, важно проявить активную гражданскую позицию и помочь нуждающимся. Все средства, вырученные от прослушивания альбома «Голос мой услышь» на стриминговых сервисах, перечислят потерпевшим.

«Я очень рад, что хоть что-то маленькое, но мы вносим в это большое горе. К сожалению, жалко, что мы объединяемся в связи с этой трагедией. Хочется объединяться по каким-то радостным случаям тоже. Но я горд за русских людей. Когда был в „Крокусе“ на месте трагедии, я чувствовал спиной громаднейшую силу людей, которые встали — ночь, дождь. Но это никому не мешало. Это чувство ни с чем не сравнимое», — подчеркнул Владимир Пресняков-младший.

Пока мы едины, мы непобедимы: как прошел благотворительный концерт «Пикника»

Артист напомнил, что русского человека ничем и никогда нельзя сломить. И тем, кто устроил теракт, и тем, кто его заказывал, это не удалось. В самые сложные времена нет ничего сильнее, чем сплоченность русского народа.

Прослушать альбом «Голос мой услышь» на стриминговых сервисах можно уже сейчас.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143. Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.