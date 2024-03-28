Стас Михайлов поддержал акцию «Голос мой услышь» в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 29 0

Все полученные от слушателей средства перечислят нуждающимся.

Фото, видео: Личный архив, 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Знаменитый певец Стас Михайлов поддержал акцию «Голос мой услышь» в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе Сити Холле». Артист вместе с коллегами по эстраде записал каверы на композиции великого Муслима Магомаева. Все они вошли в альбом под названием «Голос мой услышь» и были опубликованы на стрименговых сервисах. Собранные от прослушиваний средства перечислят нуждающимся после трагедии.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

На днях глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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