«Это единение, консолидация»: Пригожин заявил о важности акции «Голос мой услышь»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 22 0

Пригожин заявил о важности акции «Голос мой услышь»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Звезды российской эстрады записали альбом каверов на песни Муслима Магомаева. Сбор средств от прослушиваний пойдет на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе».

Акция «Голос мой услышь», организованная в поддержку пострадавших при теракте в «Крокусе», — важнейший социальный проект. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что в сложные времена нет ничего более спасительного, чем благотворительность — особенно, если она проявляется через искусство.

«Голос мой услышь» — именно так называется альбом, куда вошли каверы великих песен Муслима Магомаева, созданные звездами российской эстрады. Участие в записи принимали как опытные, так и молодые исполнители.

«Артисты являются основой культурного объединения людей, и кто как не молодые артисты и артисты уже состоявшиеся могут выразить и выказать свое отношение через Муслима Магомаева, через искусство, через музыку, вспомнив его как великого певца, как артиста, как человека. <…> Это единение, это консолидация, это напоминание — это все вместе», — подчеркнул Пригожин.

Прослушать альбом «Голос мой услышь» можно на стриминговых сервисах. Сбор средств от прослушиваний пойдет на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе».

«Мы вместе»: Валерия присоединилась к акции «Голос мой услышь» в память о жертвах теракта

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

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