«Большая честь»: певица MONA присоединилась к акции «Голос мой услышь» в память

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 41 0

Певица MONA присоединилась к акции «Голос мой услышь» в память о жертвах теракта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Цель акции— помочь тем, кто пострадал во время теракта.

Певица MONA (Даша Кустовская) присоединилась к акции «Голос мой услышь» в память о жертвах страшного теракта в «Крокус Сити Холле». Так певица хочет помочь народу.

В рамках акции звезды российской эстрады — и опытные, и начинающие — исполнили песни великого Муслима Магомаева. Все средства от прослушивания на стриминговых сервисах пойдут на помощь потерпевшим при теракте.

«Для меня большая честь прикоснуться к тому, что может помочь моему народу. Я и 20 талантливейших артистов перепели песни Муслима Магомаева, в честь которого был назван зал „Крокус Сити Холл“ и носил его имя 15 лет. Также это финансовая поддержка пострадавших людей, погибших и их семей», — сообщает Даша Кустовская.

Певица отметила, что акция — это большая возможность и честь показать искреннее желание помочь артистов.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Пригожин заявил о важности акции «Голос мой услышь».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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