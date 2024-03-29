Глава МИД РФ Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью «Известиям». Главное

Российский министр заявил о несостоятельности Европы, ответил на «макроновские призывы» отправить войска на Украину и оценил причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

Конфликт на Украине и теракт в «Кокус Сити Холле» стали главными темами эксклюзивного интервью, которое Сергей Лавров дал «Известиям». Главу российского МИД, который на этом посту же 20 лет, внимательно выслушал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Это выпуск газеты «Известия» от марта 2004 года. 20 лет назад. В нем полный состав нового тогда правительства и его дебютант — Сергей Лавров, впервые назначенный министром иностранных дел.

Теперь этот выпуск — подарок уже бессменному главе МИД от коллектива Мультимедийного информационного центра «Известия».

— Поздравляем вас с такой датой!

— Спасибо большое.

Сергей Лавров редко дает интервью вне стен МИД, но сейчас как раз такой случай. Эксклюзивный разговор в нашей редакции. Авторы итоговых программ РЕН-ТВ и Пятого канала, заместитель главного редактора газеты «Известия» с вопросами по всем ключевым пунктам мировой повестки. Взаимоотношения России и Запада, переговоры по Украине, амбиции президента Франции Эммануэля Макрона. Но вначале, конечно, о варварском теракте в «Крокусе».

«Большинство стран выразили нам соболезнования, предложили свою помощь, а некоторые западные страны выдвинули ряд версий, кто может быть причастен к этой трагедии. Что вы думаете о международной реакции сразу после?» — спросила заместитель главного редактора газеты «Известия» Татьяна Байкова.

«Запад так подозрительно активно убеждает нас, причем, не только публично, они и в контактах по линии наших дипломатических миссий тоже говорят: „не надо подозревать Украину“, не объясняя почему. Хотя, с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос „кому это выгодно?“ — такой вопрос всегда задается, когда совершается преступление, которое предстоит раскрыть. Мы не можем Украину исключать», — ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Тот факт, что террористы двигались к границе с Украиной, Запад упорно игнорирует. Как не замечал и прямые призывы к расправе со всеми русскими со стороны киевского режима. Сергей Лавров напоминает о словах главы украинской разведки Кирилла Буданова*.

«Еще в мае прошлого года, он говорил, цитирую: «Это люди с видоизмененной психикой, имея в виду русских, которые должны быть привлечены к справедливой ответственности. Справедливая ответственность в нашем понимании — только физическое устранение», — прокомментировал Сергей Лавров.

Теперь Запад задействует все ресурсы — лишь бы только сместить фокус внимания подальше от Киева. Привлекли даже подконтрольный Интерпол, чего раньше никогда не было.

«Интерпол никогда раньше не предлагал расследовать резонансное преступление. Ни в случае с „Северными потоками“, ни в терактах, которые были на территории России в начале 2000-х. Никогда Интерпол такой ретивости не проявлял, а тут вдруг буквально через несколько часов после того, как американцы и европейцы заявили, что Украина не при чем, Интерпол предложил свои услуги», — рассказал российский министр.

Таковы механизмы западного кризис-менеджмента. Который опирается на сеть марионеточных институтов и организаций, но последовательностью не блещет, что подрывает всю архитектуру мировой безопасности.

«Получается, что мы оказываемся на грани угрозы не менее глобальной, чем Третья мировая при отсутствии взаимодействия между странами?» — поинтересовался автор-ведущий «Итоговой программы на РЕН ТВ Петр Марченко.

«Об этом многие говорят, прямо упоминая термин Третья мировая война. Вспомните, как эволюционировала эта тема, в частности, с Североатлантическим альянсом. Поначалу говорили, еще перед специальной военной операцией, а потом и сразу после ее начала, Запад в один голос заявлял: „Давайте срочно примем Украину в НАТО, потому что на члена НАТО Россия никогда не нападет“. По истечении времени они сменили пластинку, сейчас они заявляют: „Нельзя допустить, чтобы Россия победила на Украине, потому что как только она победит, она тут же нападет на страны НАТО“. Логики нет никакой», — ответил Сергей Лавров.

Логика тут одна — судьба Незалежной никого не волнует, главное — добиться стратегического поражения России. Отсюда панические призывы Макрона — направить на Украину европейских солдат. План, очевидно, несогласованный с «руководством».

«Что касается макроновских идей: он, когда с этим выступил, явно был экспромт. Потом он как-то отыграл назад, его свита отыграла назад, но через несколько дней он вновь эту идею повторил и сказал, по-моему, что он будет создавать коалицию с участием тех стран, которые будут готовы к этому. В ответ Столтенберг, генсек НАТО, и ряд руководителей членов Альянса, они как-то осторожненько ему напомнили, что в НАТО решения принимаются коллегиально и коллективно. Не посоветовался, да», — прокомментировал Лавров.

Для современной западной политики — характерный разброд. Сергей Лавров напоминает: сразу после президентских выборов в России вся евробюрократия заголосила об их нелегитимности. Пока свое слово не сказал Белый дом.

«Когда в Вашингтоне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, сказал: „президентство Путина в России — это реальность, и мы будем работать с этой реальностью“; вся Европа замолчала. Хозяин сказал, и все взяли под козырек. Европы не существует как самостоятельного игрока, к сожалению», — заявил российский министр.

А значит, и договариваться там на данный момент не с кем. Хотя Россия к переговорам всегда открыта. И даже с Киевом. Вот только законность пребывания Владимира Зеленского в кресле президента совсем скоро может вызвать дополнительные вопросы.

«Наш постпред, Василий Небензя, заявил, что единоличное решение украинского лидера не проводить президентскую кампанию делает его нелегитимным с 21 мая. То есть, получается, с 21 мая как его будем рассматривать?» — спросил автор-ведущий программы «Главное» на Пятом канале Виталий Воронин.

«Что касается 20 мая, и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать»,

Признавать пока приходится Западу сложившуюся реальность, в которой от былой гегемонии не осталось и следа, а по всему миру вырастают новые полюсы силы — БРИКС, ЕАЭС, ШОС. За этими аббревиатурами — архитектура глобальной политики завтрашнего дня. И у России в ней ключевая роль.

* — внесен в список террористов и экстремистов в России.