Захарова об отсутствии реакции Совета Европы на теракт в РФ: «Глубокая деградация»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Захарова: отсутствие реакции СЕ на теракт в «Крокусе» — позор для организации

Захарова об отсутствии реакции Совета Европы на теракт в РФ: «Глубокая деградация»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Такое поведение ставит под сомнение беспристрастность правовой и экспертной деятельности организации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции Совета Европы (СЕ) на теракт в «Крокус Сити Холле» станет позорной страницей в истории организации. Такое поведение ставит под сомнение беспристрастность ее правовой и экспертной деятельности.

По словам дипломата, данная организация отличается политическим лицемерием, однако все же пытается называть себя «совестью Европы» и продолжает претендовать на роль защитника прав человека на европейском континенте.

На самом деле СЕ наглядно показывает настоящий уровень политической культуры и аналитического мышления ее сторонников и авторов, считает Захарова.

«Подобная линия Страсбурга вновь подтверждает глубокую деградацию сегодняшнего Совета Европы и политического класса в странах «коллективного Запада», — отметила она в интервью РИА Новости.

Мария Захарова также добавила, что российское государство не нуждается в содействии по линии Совета Европы. Она отметила, что Россия по собственному желанию более двух лет назад отказалась от членства в организации.

«Отсутствие принципиальной реакции в отношении варварской атаки на мирных граждан вызывает обоснованные вопросы к способности руководства Совета Европы вносить вклад в обеспечение международной стабильности, противодействие терроризму, экстремизму и другим вызовам современности, защиту прав человека, ставит под сомнение беспристрастность и востребованность профильного правового и экспертного инструментария СЕ», — резюмировала дипломат.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось задержать 12 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова ответила на оскорбление российских чиновников со стороны Кирби.

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