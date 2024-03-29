Действия террористов из «Крокуса» координировались через Telegram

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Фигуранты дела указывают на неизвестного, который общался с ними онлайн.

Действия террористов из «Крокуса» координировались через Telegram

Фото: IAN LANGSDON / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Действиями террористов, напавших 22 марта на «Крокус Сити Холл», управлял неизвестный через Telegram. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Отмечается, что обвиняемые в совершении теракта в ходе допросов и следственных мероприятий утверждали, что их действия на этапе подготовки и после нападения на «Крокус» координировал некий мужчина с помощью голосовых сообщений через мессенджер Telegram.

При этом неизвестный скрыл свое настоящее имя — он использовал псевдоним для коммуникации. В СК также заявили, что работа по сбору и закреплению доказательств виновности обвиняемых, установлению их соучастников и организаторов теракта продолжается.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нидерландах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
29 мар
«Остались детки»: что известно о погибших в «Крокусе» сестрах Макарских
29 мар
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
29 мар
Каждая секунда дорога: как служебные собаки искали людей в разрушенном «Крокусе»
29 мар
В Нидерландах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе»
29 мар
«Негативные новости»: криптобиржа Beribit прокомментировала обыски в своем офисе в Москве
29 мар
Арестован девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе»
29 мар
Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
29 мар
СК требует арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
29 мар
Новый задержанный и украинский след: последние новости о теракте в «Крокусе»
29 мар
Спасавшего людей в «Крокусе» Ислама Халилова наградили медалью мусульман России
+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.37
0.11 99.53
-0.18
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Последние новости

20:31
Зеленский назначил Данилова на новую должность после отставки из СНБО
20:27
Дуэль украинского и российского дронов в зоне СВО попала на видео
20:13
«Остались детки»: что известно о погибших в «Крокусе» сестрах Макарских
19:55
Причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow украинца задержали
19:49
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
19:46
Месть за цветные революции: как Латинская Америка «кошмарит» Вашингтон

Сейчас читают

Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
Извращенная пиар-кампания: кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2