Действия террористов из «Крокуса» координировались через Telegram

Фигуранты дела указывают на неизвестного, который общался с ними онлайн.
Фото: IAN LANGSDON / ТАСС
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Действиями террористов, напавших 22 марта на «Крокус Сити Холл», управлял неизвестный через Telegram. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Отмечается, что обвиняемые в совершении теракта в ходе допросов и следственных мероприятий утверждали, что их действия на этапе подготовки и после нападения на «Крокус» координировал некий мужчина с помощью голосовых сообщений через мессенджер Telegram.
При этом неизвестный скрыл свое настоящее имя — он использовал псевдоним для коммуникации. В СК также заявили, что работа по сбору и закреплению доказательств виновности обвиняемых, установлению их соучастников и организаторов теракта продолжается.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нидерландах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе».
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