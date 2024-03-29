Действия террористов из «Крокуса» координировались через Telegram

Действиями террористов, напавших 22 марта на «Крокус Сити Холл», управлял неизвестный через Telegram. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Отмечается, что обвиняемые в совершении теракта в ходе допросов и следственных мероприятий утверждали, что их действия на этапе подготовки и после нападения на «Крокус» координировал некий мужчина с помощью голосовых сообщений через мессенджер Telegram.

При этом неизвестный скрыл свое настоящее имя — он использовал псевдоним для коммуникации. В СК также заявили, что работа по сбору и закреплению доказательств виновности обвиняемых, установлению их соучастников и организаторов теракта продолжается.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нидерландах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе».