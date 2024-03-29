В Нидерладнах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе»

Евродепутат де Грааф: теракт в «Крокусе» был спланирован и оплачен Украиной
Фото: Reuters / Evgenia Novozhenina
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Заявление сделал депутат Европарламента Марсел де Грааф.
Теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и оплачен властями Украины. Об этом заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.
«Более 130 человек погибло в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной. Отсюда и большая история про проплаченную Россией пропаганду. Потому что мы должны продолжать их ненавидеть, потому что нашим детям скоро придется погибнуть на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты», — написал евродепутат на своей странице в социальной сети Х.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.
Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что арестован девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе».
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