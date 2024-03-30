«Бог тебе судья»: рэпера 50 Cent обвинили в изнасиловании

Представитель звезды назвал все претензии ложными.

Бывшая избранница рэпера 50 Cent (Кертиса Джексона) Дафна Джой, воспитывающая сына от артиста, обвинила его в физическом и сексуальном насилии. Заявление стало ответом на судебный иск от исполнителя, который пытается лишить ее родительских прав.

«Давайте всерьез поговорим о зле, которое ты причинил: насиловал меня, бил. Ты больше не мой угнетатель, Бог тебе судья», — написала Джой в личном блоге.

Наследнику рэпера Сиру сейчас 12 лет. По мнению матери, его отец не справляется с совместным воспитанием.

Она утверждает, что исполнитель видел сына десять раз за последние два года. И дело тут не в расстоянии — Сир с мамой живут неподалеку от Джексона в Нью-Йорке.

«Я устала поддерживать и защищать твой образ перед нашим сыном, ты этого не заслужил», — заявила Джой.

Представитель рэпера предоставил Page Six официальный комментарий 50 Cent по поводу ситуации. Все претензии были названы им ложными.

Они, по мнению звезды, являются реакцией на его решение добиваться единоличной опеки над сыном. Сир, подчеркнул рэпер, сейчас является его главным приоритетом, и единственная задача — «сохранить его в безопасной среде».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина рассказала о попытке изнасилования.