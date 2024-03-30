Прямая трансляция большой панихиды по жертвам теракта в «Крокусе»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 072 0

Жертвами трагедии стали 144 человека, включая детей.

Фото, видео: Reuters / Maxim Shemetov

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.

В Москве началась большая панихида по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ее проводит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Рядом с местом теракта — на площади у сгоревшего «Крокус Сити Холла» — возвели конструкции для проведения траурной церемонии. Сегодня, 30 марта, исполняется ровно девять дней трагедии.

Арестован девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

В результате вооруженного нападения боевиков вечером 22 марта скончались 144 человека, включая детей. Еще несколько сотен оказались в больнице. Некоторые — до сих пор в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму призвали признать Украину страной-террористом при условии доказательства ее причастности к трагедии в «Крокусе».

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