В Крыму призвали признать Украину страной-террористом при причастности к трагедии в «Крокусе»
В Крыму призвали признать Украину страной-террористом при причастности к теракту
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Из показаний боевиков вскоре станут известны имена заказчиков преступления.
Украину следует признать страной-террористом, если будет доказана ее причастность к организации теракта в «Крокусе». Об этом РИА Новости заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
У чиновника нет сомнений, что скоро из показаний террористов станут известны имена заказчиков преступления, но «как бы это грустно ни звучало, уже озвученные факты все отчетливее указывают на причастность к этому преступлению представителей киевского режима».
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.
Ранее 5-tv.ru писал, что террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением.
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