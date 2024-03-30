Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 551

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 217 0

Количество жертв достигло 144.

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 551

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 551 человека. Об этом сообщает Главное управление МЧС России.

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, среди жертв есть дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

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Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Как позже заявили в СК РФ, предполагаемые террористы должны были прибыть в Киев и получить обещанное им вознаграждение.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что найден возможный криптокошелек, который использовали заказчики теракта в «Крокусе».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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