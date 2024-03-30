Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 551

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 551 человека. Об этом сообщает Главное управление МЧС России.

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, среди жертв есть дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Прямая трансляция большой панихиды по жертвам теракта в «Крокусе»

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Как позже заявили в СК РФ, предполагаемые террористы должны были прибыть в Киев и получить обещанное им вознаграждение.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что найден возможный криптокошелек, который использовали заказчики теракта в «Крокусе».